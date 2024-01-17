Общество 17 января 2024, 18:49 Психолог Васильева посоветовала не обесценивать истории собеседника во время диалога

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Обесценивание чужих историй во время диалога раздражает всех собеседников. Об этом сообщила психолог Оксана Васильева в беседе с Life.

По словам специалиста, влезать в саму историю и выдать ее концовку считается перетягиванием одеяла на себя. Также многих раздражает чрезмерная любовь к хвастовству, когда человек в компании не к месту вставляет в рассказ фразы «А вот я, а вот у меня».

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Во время беседы Васильева посоветовала отложить гаджеты, не задавать неудобные вопросы и не давать непрошеные советы.