17 января 2024, 18:49
Психолог Васильева посоветовала не обесценивать истории собеседника во время диалога
Обесценивание чужих историй во время диалога раздражает всех собеседников. Об этом сообщила психолог Оксана Васильева в беседе с Life.
По словам специалиста, влезать в саму историю и выдать ее концовку считается перетягиванием одеяла на себя. Также многих раздражает чрезмерная любовь к хвастовству, когда человек в компании не к месту вставляет в рассказ фразы «А вот я, а вот у меня».
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Во время беседы Васильева посоветовала отложить гаджеты, не задавать неудобные вопросы и не давать непрошеные советы.
психология
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