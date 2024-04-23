Общество 23 апреля 2024, 12:27 Психолог Васильева порекомендовала вовлекать детей в процесс чтения с двух лет

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С первого года жизни детям можно давать листать мягкие книжки с яркими картинками, а с двух лет — привлекать их к чтению. Таким советом с «Москвой 24» поделилась специалист семейного центра «Палитра» Ирина Васильева.

По словам психолога, вовремя не привитая любовь к чтению может повлиять на то, что ребенок застрянет в гаджетах и не сможет нормально коммуницировать со сверстниками.

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В пять лет можно начинать учить ребенка буквам, а с шести лет давать ему более длинные произведения. Процесс чтения развивает мышление, внимание и память, добавила Васильева.