Общество 11 августа 2023, 13:01 Психолог Варская: вредные привычки являются рефлексом, при котором вырабатывается гормон удовольствия

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Несущественные зависимости человека формируются на фоне возникновения рефлексов, при которых вырабатывает гормон удовольствия. Об этом рассказала психолог Наталия Варская в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, избавиться от вредных привычек сложно из-за особенностей устройства психики. При определенных обстоятельствах она «подыскивает различные защитные механизмы», добавила психолог.

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Варская посоветовала людям заменять плохие привычки хорошими. Например, вместо того, чтобы грызть ногти, лучше складывать в уме.