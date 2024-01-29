29 января 2024, 17:47
Психолог Варская: строгая школьная одежда активизирует внимание
Ношение школьной формы целесообразно, поскольку строгая одежда активизирует внимание, упорядоченность и серьезность. Об этом сообщила психолог Наталия Варская в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, форма способствует дисциплине и успехам в учебе. Также такие правила в школе помогут детям узнать о понятии дресс-кода, которое пригодится им в будущем при работе в любой фирме и организации.
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«За странными прическами и странным цветом волос, за вычурностью в одежде стоит желание выделиться, казаться ярче и интереснее. И ключевое слово здесь — казаться», — отметила психолог.
Одежда
Школы
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