28 марта 2024, 16:43
Психолог Варская: сохранение границ комфорта поможет избежать ссор между семьями с детьми и чайлдфри
Психолог Наталия Варская рассказала, как избежать конфликтов между семьями с детьми и чайлдфри. Слова эксперта опубликовал «ФедералПресс».
Специалист посоветовала родителям придерживаться стиля светского общения в отношениях со сторонниками данного направления.
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«Есть элементарные правила поведения в общественных местах, и детей к этим правилам приучать надо. Если их не нарушать, то конфликтов быть не может», — пояснила Варская.
По ее мнению, сохранение границ комфорта и вежливость помогут не допустить начало ссоры.
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