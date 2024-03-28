Общество 28 марта 2024, 16:43 Психолог Варская: сохранение границ комфорта поможет избежать ссор между семьями с детьми и чайлдфри

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Психолог Наталия Варская рассказала, как избежать конфликтов между семьями с детьми и чайлдфри. Слова эксперта опубликовал «ФедералПресс».

Специалист посоветовала родителям придерживаться стиля светского общения в отношениях со сторонниками данного направления.

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«Есть элементарные правила поведения в общественных местах, и детей к этим правилам приучать надо. Если их не нарушать, то конфликтов быть не может», — пояснила Варская.

По ее мнению, сохранение границ комфорта и вежливость помогут не допустить начало ссоры.