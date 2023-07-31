Общество 31 июля 2023, 11:17 Психолог Варская рассказала, что некоторые люди копируют киногероев из-за невозможности найти свое «я»

Читать 360tv в

Психолог Наталия Варская в разговоре с изданием «ФедералПресс» рассказала, что некоторые люди копируют киногероев из-за комплексов, которые появляются из-за невозможности найти свое «я».

Таких людей, по словам специалиста, посещает чувство зависти, и они пытаются копировать успешных, дерзких, красивых и богатых героев. Это практически то же самое, как и в древние времена, когда наши предки вешали на себя амулеты, чтобы стать «другими».

Реклама

Варская добавила, что каждый человек состоит из двух начал, которые борются в нем на протяжении всей жизни.