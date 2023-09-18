Общество 18 сентября 2023, 16:40 Психолог Варская рассказала, что массовые гуляния провоцируют тревожность и тахикардию

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Массовые гуляния могут негативно сказываться на здоровье людей, которые живут неподалеку от места их проведения. Оь этом «ФедералПресс» рассказала психолог Наталия Варская.

По ее словам, проведение культурных мероприятий вблизи жилых домов - не самая лучшая идея. Потому что звуки, доносящиеся до жильцов, могут нарушать сердечный ритм. Также у многих повышается давление. Грохот музыки иногда тоже негативно влияет на самочувствие. Все это может вызывать тревогу.

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Кроме того, психолог отметила, что заканчиваться гуляния должны не так поздно. Потому что дети и пожилые люди ложатся спать значительно раньше 23:00.

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