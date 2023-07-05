Общество 05 июля 2023, 14:18 Психолог Варская посоветовала провести серьезный разговор, чтобы мотивировать ребенка делать домашнее задание летом

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В большинстве случаев учителя дают школьникам задание на лето, но часто дети не хотят его выполнять. Как мотивировать ребенка, «ФедералПресс» рассказала психолог Наталия Варская.

По ее словам, есть несколько вариантов, как правильно настроить школьника на каникулах на учебный лад. Например, для многих лучше мотивацией будет похвала. Но еще один рабочий метод — это поговорить с ребенком по-взрослому. Нужно объяснить, что все в семье вносят свой вклад. Родители должны ходить на работу, а школьник — учиться.

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«Сказать: „Мы с папой работаем, а от тебя, пока ты не можешь зарабатывать деньги, будет огромным вложением, если выполнишь задание. Это твоя работа, твой вклад“», — посоветовала психолог.

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