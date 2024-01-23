23 января 2024, 19:10
Психолог Варская посоветовала не руководствоваться эмоциями при попытке спасти брак
Абсолютно разные вещи могут разрушить брак. Для кого-то недопустимо отсутствие общих тем для разговора, другие задумываются о разводе из-за неудовлетворенности сексуальной жизнью. Психолог Наталия Варская рассказала, как сделать правильный выбор в такой ситуации, сообщил «ФедералПресс».
Эксперт посоветовала первым делом понять, есть ли смысл и желание продолжать отношения с партнером.
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«Можно разделить лист на две части и на одной написать положительные стороны совместного проживания, а на другой — отрицательные, сравнить результат и сделать выбор рациональный, а не эмоциональный. Тогда и станет ясно, нужно ли спасать этот брак», — пояснила специалист.
По ее словам, также важно акцентировать внимание на позитивных сторонах взаимодействия с возлюбленным.
Отношения
психология
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