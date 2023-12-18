18 декабря 2023, 12:20
Психолог Варская: популярная установка «как встретишь Новый год, так его и проведешь» не работает
Паническая подготовка к главному зимнему празднику может привести к серьезному стрессу. О том, почему не работает популярная установка «как встретишь Новый год, так его и проведешь», рассказала психолог Наталия Варская в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, все даты условны. Этот ритуал никак не работает, однако продолжает жить в подсознании у многих людей и вызывает панику. При этом важна или нет подготовка к празднику, человек решает сам.
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Психолог отметила, что все зависит от темперамента людей и их отношения к жизненным ситуациям.
«Это связано с гормонами и сродни любой зависимости. Человек часто привыкает к „неполезным гормональным всплескам“, к стрессам и так далее», — отметила Варская.
Новый год
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