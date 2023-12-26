Общество 26 декабря 2023, 17:47 Психолог Варская: не стоит лишать людей возможности находить утешение в астрологии

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Многие продолжают нуждаться в так называемых лженауках, в число которых с недавних пор вошла астрология. Не стоит лишать людей возможности находить в ней утешение, сообщила психолог Наталия Варская в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, люди обращаются к астрологам, магам и экстрасенсам, потому что им необходима «сказка и волшебство» как защитная реакция на реальность. Для некоторых такая вера становится способом утешения и защиты в сложных ситуациях.

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При этом необходимо находить баланс между научным подходом и потребностями психики, отметила Варская.