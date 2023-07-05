Общество 05 июля 2023, 14:17 Психолог Варская назвала зависть мотивацией со знаком минус

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Зависть, даже если она толкает к достижению цели, все равно не становится положительным чувством. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Наталия Варская.

По ее словам, все люди разные. Изначально в нас заложены неодинаковые способности, интеллект и внешние данные. Поэтому, стремясь быть, как кто-то, можно иногда достигать цели, но чаще это приводит к стрессам и самобичеванию.

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«Если человек будет завидовать кому-то, стремиться быть как он, а ему этого не дано, то он будет всегда в стрессе, чувствовать себя неудачником», — отметила психолог.

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