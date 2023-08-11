Общество 11 августа 2023, 13:02 Психолог Варская: хронический стресс постепенно переходит в психосоматические заболевания

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Длительный стресс способен привести к развитию серьезных психосоматических заболеваний, проявляющихся на физиологическом уровне. Об этом рассказала психолог Наталия Варская в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, стресс сильно бьет по всем системам организма. Так, например, на его фоне развиваются проблемы с давлением, сном и нарушается работа сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

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Варская отметила, что помочь человеку избавиться от стресса способен только практикующий клинический психолог.