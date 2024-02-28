Общество 28 февраля 2024, 17:40 Психолог Варская: чайлдфри-отели соответствуют нормам морали

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Чайлдфри-отели становятся популярны в России и за рубежом. Нормально ли это с точки зрения морали, рассказала психолог Наталия Варская в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, дети, воспитанием которых не занимаются, зачастую мешают отдыху взрослых. При этом родители не спешат контролировать поведение ребенка, перебрасывая прямые обязанности на общество.

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«Нет ничего криминального в том, что некоторые люди хотят полноценно отдохнуть: кто от работы, кто от своих же детей, кто от внуков. И они должны иметь на это право», — высказалась эксперт.

Она напомнила, что гостиницы, где могут остановиться семьи с детьми, никто не отменял.