28 февраля 2024, 17:40
Психолог Варская: чайлдфри-отели соответствуют нормам морали
Чайлдфри-отели становятся популярны в России и за рубежом. Нормально ли это с точки зрения морали, рассказала психолог Наталия Варская в беседе с «ФедералПресс».
По ее словам, дети, воспитанием которых не занимаются, зачастую мешают отдыху взрослых. При этом родители не спешат контролировать поведение ребенка, перебрасывая прямые обязанности на общество.
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«Нет ничего криминального в том, что некоторые люди хотят полноценно отдохнуть: кто от работы, кто от своих же детей, кто от внуков. И они должны иметь на это право», — высказалась эксперт.
Она напомнила, что гостиницы, где могут остановиться семьи с детьми, никто не отменял.
Дети
Психология
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