Общество 18 июля 2023, 18:46 Психолог Валерий Гут сообщил, что родителям необходимо научиться сепарироваться от детей-подростков

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Кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут в разговоре с изданием Pravda.Ru рассказал россиянам, как помочь подростку пережить переходный возраст.

Специалист заявил, что сепарация — важнейшая особенность подросткового периода. Она необходима для того, чтобы ребенок стал самостоятельной и полноценной личностью.

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Родителям важно отпустить детей, а детям необходимо спокойно отделиться. В подростковом возрасте у детей стоит главная задача — перейти с уровня «взрослый-ребенок» на уровень «взрослый-взрослый», добавил психолог.