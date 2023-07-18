Общество 18 июля 2023, 18:43 Психолог Валерий Гут: самое простое, что можно сделать для повышения эмпатии — больше общаться

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Лишь при общении и взаимодействии с другими людьми мы учимся больше слышать и чувствовать. И самое простое, что можно сделать для повышения уровня эмпатии — это больше общаться, сообщил Pravda.Ru психолог Валерий Гут.

Когда человек начинает проводить больше времени в кругу людей, он лучше начинает понимать их и вести себя более открыто. Для него общение с каждым разом становится все более интересным. И напротив, если человек замыкается в себе, то в нем начинают прорастать эгоистичные чувства.

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Также развить эмпатию можно, если научиться больше понимать свои чувства и эмоции. Если мы хотим понимать других, мы должны понять себя, добавил Гут.