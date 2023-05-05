Общество 05 мая 2023, 10:26 Психолог Валерий Гут рассказал, что в Нижнем Новгороде женщины счастливее мужчин

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В Нижнем Новгороде счастливыми чаще ощущают себя женщины после 35 лет. Об этом сайту NewsNN рассказал кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут.

По его словам, женщины в целом больше склонны к проявлениям радости. Мужчины же в Нижнем Новгороде приходят к ощущению счастья позже. Лучшим временем они считают период жизни с 45 до 54 лет.

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Как добавил сайт Neva.today, нижегородцам нужна зарплата около 182 тысяч рублей, чтобы чувствовать себя счастливыми. Кроме того, чаще удовлетворены жизнью семейные люди, а не холостяки.

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