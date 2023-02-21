Общество 21 февраля 2023, 14:27 Психолог Валдис рассказала, как правильно знакомить детей с отчимом или мачехой

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Психолог Юлия Владис в разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, что при знакомстве детей с новым отчимом или мачехой не стоит просить называть их папой или мамой.

Также перед встречей ребенка следует предупредить о наличии нового партнера.

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«Даже если у ребенка нет родителя, не спешите нарекать им своего партнера. Это большая ответственность, с которой он может не справиться. А вы в итоге останетесь с травмированным малышом», — сказала психолог.

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От первой встречи с отчимом или мачехой ребенок должен испытать положительные эмоции. Желательно, чтобы знакомство проходило на нейтральной территории, например, можно пойти в зоопарк или развлекательный центр, резюмировала Валдис.