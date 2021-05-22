Психолог увидел пользу в игрушках симпл-димпл и поп-ит для тревожных людей

Новые антистресс-игрушки симпл-димпл и поп-ит помогают снять психологическое напряжение, связанное со многими факторами. Об этом рассказала психолог Алиса Метелина, сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Эта игрушка с эффектом воздуха. Она с одной стороны впуклая, а с другой выпуклая. Нажимаешь на кружочки — она проваливается. Переворачиваешь — делаешь то же самое. Когда человек что-то давит, хоть такую игрушку, хоть прыщ на своем лице, таким образом он может снимать напряженность», — объяснила специалист.

Тревожность может быть связана с чем угодно. Игрушки, в которых нужно что-то давить, переворачивать или нажимать, снимают психологическое напряжение. Они несколько напоминают четки. Механические действия повторения чего-то помогают тревожным людям, отметила психолог.

По мнению Метелиной, определенные действия и ритуалы действительно успокаивают человека. Эта разноцветная игрушка позволяют ее владельцу чувствовать себя спокойнее. Новые антистрессы напоминают известную пупырчатую пленку.

В последнее время антистресс-игрушки поп-ит и симпл-димпл завоевали популярность среди детей и подростков. Они представляют собой пластиковые или резиновые игрушки с полусферами для нажатия пальцем. Родители сначала забеспокоились и попросили Роспотребнадзор проверить игры со странными названиями. Однако это всего лишь антистресс-игрушки, которые давно известны и ничем не могут навредить — как пупырчатая пленка или спиннеры.