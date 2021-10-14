Психолог усомнился в счастливом будущем 9-летней девочки-вундеркинда из МГУ

Психолог Павел Пономарев в разговоре с Дни.ру рассказал, какими психологическими проблемами могут обернуться амбиции родителей в отношении способного ребенка. Так он прокомментировал историю с девятилетней девочкой, которая поступила в МГУ.

История девятилетней москвички-вундеркинда вызвала большой резонанс в обществе. Девочка в восемь лет сдала ЕГЭ, а в девять поступила на психологический факультет МГУ. Родителей стали обвинять в том, что они наживаются на способностях своей дочери.

Схожим мнением поделился психолог Павел Помонарев. Он пояснил, что когда ребенку с детства приходится столько учиться, не происходит правильной социализации и развития многих навыков, которые должны формироваться в таком возрасте.

«Эксплуатация раннего навыка может негативно повлиять на развитие ребенка в будущем, на формирование таких социально-значимых качеств, как общение, умение формировать устойчивые контакты. Человек такого плана растет в парадигме „человек — объект“, не „человек-человек“» — сказал психолог.

Он добавил, что для таких детей все может закончиться выгоранием, апатией и полной потерей интереса к учебе.