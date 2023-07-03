Общество 03 июля 2023, 19:04 Психолог Ульянова связала раздражительность и нервное перенапряжение с высокими нагрузками на работе

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Психолог Ирина Ульянова в разговоре с Life прокомментировала информацию о том, что в России увеличилась продолжительности трудовой недели. По словам специалиста, люди, наиболее загруженные на работе, чаще всего страдают раздражительностью и нервным напряжением.

Именно у трудоголиков зачастую снижается концентрация внимания, что может привести к ошибкам в документах или на дорогах. Специалист вспомнила и про телефонных мошенников, жертвами которых обычно становятся люди с перегруженной нервной системой.

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Большие нагрузки на работе могут заставить человека нервничать по любой мелочи. В глобальном смысле увеличение трудовой недели может повысить число конфликтных ситуаций среди населения, добавила специалист.