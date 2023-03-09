Общество 09 марта 2023, 12:51 Психолог Ульянова рассказала о роли образов родителей во взрослой жизни

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Психологи утверждают, что все проблемы с ментальным здоровьем взрослого человека уходят корнями в детство. О том, как влияют родители на становление своего ребенка, сообщил сайт "Дни.ру" со ссылкой на Telegram-канал психолога Ирины Ульяновой.

По словам специалиста, образы родителей и примеры их поведения не стираются из памяти даже с наступлением зрелого возраста. Поведение самых близких людей способно повлиять на карьеру и формирование самооценки.

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Психолог отметила, что родители невольно закладывают в ребенке свои психологические установки, однако взрослый человек вправе либо принять их, либо выбрать свой путь.

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