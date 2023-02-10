Общество 10 февраля 2023, 18:30 Психолог Ульянова рассказала, чему бабушки и дедушки могут научить своих внуков

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Зачастую дети больше открываются своим бабушкам и дедушкам, нежели родителям. О том, каким полезным навыкам взрослое поколение может научить своих внуков, рассказала психолог Ирина Ульянова в беседе с Life.

По словам специалиста, бабушкам и дедушкам не стоит осуждать и оценивать поступки внуков, здесь очень важно выслушать ребенка и попытаться его понять.

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Как сообщила газета «Петербургский дневник», при установлении доверительных отношений в любой опасной и неприятной ситуации внук обратится за помощью к своим близким.

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