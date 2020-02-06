Психолог: у людей появились новые фобии вместе с коронавирусом

По мнению Грибовой, люди паникуют из-за того, что о новом заболевании пока мало что известно. Как следствие — тревожнее состояние и страшные домыслы. Эксперт напомнила, что у жителей больших мегаполисов формируется каждодневный базовый уровень тревоги и дополнительный повод срабатывает как катализатор.

«Все беды и весь интерес, весь страх сразу фокусируется», — подчеркнула Грибова.

По ее словам, первые признаки паники — это когда люди начинают искать в Сети всевозможные сайты с подтверждениями своих опасений. Затем походы по врачам и выписывание самим себе каких-то таблеток.

«Если человек становится немножко замкнутым, не рассказывает, что его беспокоит — на это нужно обратить внимание», — указала психолог.