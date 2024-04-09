Общество 09 апреля 2024, 16:41 Психолог Тум: стерва отличается от истерички богатым жизненным опытом

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Клинический психолог Майя Тум рассказала об отличиях истерички и стервы. Последняя обычно имеет более богатый жизненный опыт, отметила эксперт в беседе с News.ru.

Кроме того, данному типу свойственно холодное отношение в общении с мужчинами. Истеричка же выбирает скандалы как метод достижения желаемого, пояснила специалист.

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«Им самим плохо от таких проявлений, но ввиду специфических психических процессов не могут по-другому», — сообщила Тум.

По ее словам, столь сильная эмоциональная реакция относится к виду манипуляции, который формируется в раннем детстве.