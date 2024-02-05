Общество 05 февраля 2024, 11:39 Психолог Тум рассказала, что чтение переписок партнера может быть первым шагом к абьюзу

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Желание читать переписки партнера — это завуалированное стремление проникнуть в его личное пространство, а иногда и потребность в тотальном контроле. Об этом News.ru рассказала клинический психолог Майя Тум.

Она объяснила, что обычно человека на подобные шаги толкает пережитая психотравма, например, измена. И, боясь, что ситуация повторится, он ищет опровержения или подтверждения своим опасениям. Кроме того, за чтением переписок может крыться и психологическое насилие, приводящее к абьюзу.

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«В любом из случаев желание контролировать не является нормой. Если вас тревожит поведение партнера, об этом стоит поговорить открыто и постараться найти объективное решение», — отметила психолог.

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