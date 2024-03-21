Общество 21 марта 2024, 13:50 Психолог Тучкова назвала презрение чувством, говорящем о распаде пары

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Есть много признаков, говорящих о том, что отношения близятся к разрыву, и одни из них — появившееся чувство презрения к партнеру. Об этом Life рассказала семейный психолог, сексолог Елена Тучкова.

Она объяснила, что постоянное раздражение и неприятие всего, что делает вторая половинка, является очень тревожным звоночком. Потому что презрение — это противоположность уважению, без которого невозможно построить здоровые и крепкие отношения.

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«Независимо от того, что партнер говорит или делает, все воспринимается с острой негативностью, появляется желание унизить или „добить“ друг друга», — отметила психолог.

Она добавила, что если в паре появилось презрение друг к другу, то это еще не приговор. Вместе партнеры могут все наладить, если оба будут этого хотеть. Эксперт посоветовала честно поговорить о проблемах и найти решение.

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