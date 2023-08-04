Общество 04 августа 2023, 10:54 Психолог Цыкоза: дыхательные практики и спорт помогут справиться с тревожностью

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Занятия физкультурой и дыхательные практики станут отличным помощником в избавлении от тревожных мыслей. Об этом рассказала психолог Анна Цыкоза в беседе с «Российской газетой».

По словам специалиста, во время тренировок человек находится в зоне контроля, это помогает ему успокоиться психологически и забыть от проблемах. Кроме того, с тревогой отлично справляются йога и медитации, которые уменьшают уровень гормона стресса в крови.

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Как сообщили «Дни.ру», также избавиться от недуга поможет четкая формулировка целей и глубокий анализ всех своих страхов.