04 августа 2023, 10:54
Психолог Цыкоза: дыхательные практики и спорт помогут справиться с тревожностью
Занятия физкультурой и дыхательные практики станут отличным помощником в избавлении от тревожных мыслей. Об этом рассказала психолог Анна Цыкоза в беседе с «Российской газетой».
По словам специалиста, во время тренировок человек находится в зоне контроля, это помогает ему успокоиться психологически и забыть от проблемах. Кроме того, с тревогой отлично справляются йога и медитации, которые уменьшают уровень гормона стресса в крови.
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Как сообщили «Дни.ру», также избавиться от недуга поможет четкая формулировка целей и глубокий анализ всех своих страхов.
психология
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