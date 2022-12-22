Общество 22 декабря 2022, 14:50 Психолог Томас заявил, что любителя случайного секса можно определить по голосу

Читать 360tv в

Психолог Эндрю Томас считает, что голос человека может рассказать о том, как его владелец относится к случайному сексу. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Psychology Today.

Мужчины, которые предпочитают секс без обязательств, имеют низкий тон голоса, уточнил психолог.

Реклама

«У женщин желание заниматься случайным сексом выдает не высота тона голоса, а длина голосового тракта, влияющего на резонанс», — заключил Томас.

Реклама

Ранее психолог и сексолог Джо Хеммингс рассказала, что прочность отношений связана с половой жизнью пары.