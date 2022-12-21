Общество 21 декабря 2022, 19:22 Психолог Толстая рассказала, что подарить мужчине на Новый год Психолог Толстая: в Новый год можно одеться в костюм помощницы Санта-Клауса

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Из практических подарков, которые любят мужчины, можно купить на Новый год кожаный ремень, кошелек или портмоне. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Наталья Толстая.

Мужчины также любят вкусный парфюм, носки с ярким принтом, белье, шарфы. Также можно подарить плед или уютные тапочки.

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Психолог также отметила, что в Новый год можно одеться в эротичный костюм помощницы Санта-Клауса и подарить мужчине стриптиз в собственном исполнении.

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«Думаю, не стоит объяснять, что все парни и мужчины любят секс, поэтому подарок, с ним связанный — выигрышный!» — резюмировала психолог.