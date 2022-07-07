Психолог Толстая объяснила, как правильно распределять время для работы и отдыха

Во время отпуска необходимо оставлять два дня до путешествия и два дня после, чтобы успеть адаптироваться. Об этом в беседе с «ФедералПресс» рассказала психолог Наталья Толстая, комментируя метод правильного распределения времени на работу и отдых.

По словам специалиста, любой отдых позволяет восстанавливать потерянные ресурсы и энергию, а также укрепляет нервную систему.

«Качественный отдых укрепляет нервную систему и психику, нормализует ментальное здоровье, предохраняет от профессионального выгорания и обновляет отношения с любимыми. Восстанавливает потерянные ресурсы и энергию», — добавила Толстая.

Она также порекомендовала россиянам не брать на отдых и путешествия кредиты. В случае отсутствия денег на поездки за границу, можно превратить свое жилье в подобие курорта.

Что касается отдыха после рабочего дня, то он должен проходить в тишине. Специалист советует принять ванну с ароматными маслами, включить спокойную музыку и расслабиться, не думая о рабочих проектах.