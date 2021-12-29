Психолог Ткачук рассказала, какие качества в женщинах привлекают мужчин

Психолог Елизавета Ткачук рассказала, какие качества у женщин чаще всего привлекают мужчин. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на ее Instagram.

Она объяснила, что внешние данные играют не главную роль. Гораздо важнее быть интересной личностью и хорошо относиться к партнеру.

Мужчинам интересны женщины, которые имеют свои увлечения и могут поддержать беседу. Женщины, которые зациклены на муже и доме, наоборот, отталкивают.

«Как только женщина весь фокус внимания сосредотачивает на мужчине, как только она забывает о потребности в саморазвитии и перестает получать новые навыки, перестает искать свое место в мире, мужчина начинает ее забывать», — считает Ткачук.

Ранее психологи рассказали, что абьюзеры далеко не всегда являются теми сильными личностями, которых мы представляем себе в голове. Чаще всего — это травмированные люди, чье влияние не так сложно разрушить.

Как рассказала немецкий психиатр Грета Герман, абьюзер переворачивает привычные системы координат, однако сбить его «чары» можно, если выйти из игры. Абьюз со стороны мужчин часто доходит до рукоприкладства, в то время как женский является более изощренным.