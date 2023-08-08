Общество 08 августа 2023, 11:01 Психолог Ткаченко: долгосрочная терапия направлена на разбор глубинных проблем, мешающих жить

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Продолжительная терапия с психологом способна решить глубинные и бессознательные проблемы, которые влияют на качество жизни. Об этом рассказала психолог ЦКБ управления делами президента РФ Галина Ткаченко в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, у всех людей в жизни бывают кризисы. Разобраться в себе и выйти из трудных ситуаций поможет обращение к психологу, в сложных случаях будет недостаточно только нескольких сеансов.

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Ткаченко отметила, что долгосрочная терапия затронет глубинные проблемы, которые возникают в раннем детстве и подростковом возрасте.