Общество 25 марта 2024, 19:42 Психолог Титова рассказала, что дыхательные техники помогут справиться со стрессом

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Существуют определенные техники, которые помогают преодолеть тревогу и стресс. О них телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала врач-психотерапевт и кандидат медицинских наук Влада Титова.

Она посоветовала справляться с подобными состояниями с помощью упражнений. Эксперт объяснила, что при стрессе или панике люди начинают слишком часто дышать, причем только верхним отделом легких. Поэтому нужно заставить себя задействовать диафрагму.

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«Если у вас есть возможность лечь на твердую ровную поверхность, это будет идеально. Можно положить левую руку себе на грудную клетку, а правую руку на живот. <…> Двигаться должна только брюшная стенка», — объяснила психотерапевт.

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