Общество 18 мая 2023, 16:30 Психолог Титова объяснила, как пережить расставание наименее болезненно Психолог Титова: близкие помогут проанализировать, какие слова могли причинить боль

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Педагог-психолог Отдела психологических консультаций Центра «КОНТАКТ» Валерия Титова в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказала, как пережить расставание менее болезненно.

В первую очередь специалист порекомендовала поговорить о расставании с близкими людьми. Именно друг или родственник поможет указать на тот дискомфорт, который вам приносит или приносила ваша вторая половинка.

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«Близкие помогут проанализировать, какие слова и действия партнера могли причинить боль, дискомфорт, недооцененность, и уменьшить чувство вины, ведь отношения — это ответственность двоих», — сказала психолог.

Также она посоветовала принять мысль о том, что любые отношения — это опыт, который позволит расширить границы понимания самого себя. Далее нужно постараться оставить бывшего партнера в покое и не узнавать у общих знакомым о его жизни. Когда вам захочется вспомнить о нем, лучше подумайте, что хорошего вы можете сделать для себя, резюмировала Титова.