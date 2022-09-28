Психолог Тимофеенко рассказала, какие моменты могут указывать на травлю ребенка в школе | 360°

Общество 28 сентября 2022, 12:56 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Психолог Тимофеенко рассказала, какие моменты могут указывать на травлю ребенка в школе

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Руководитель направления психологической помощи подросткам образовательной компании MAXIMUM Education Анна Тимофеенко в беседе с изданием Lenta.ru рассказала, какие моменты могут указывать на травлю ребенка в школе.

В первую очередь специалист указала на спад интереса к учебе и нарушения сна, тревожность и нежелание идти в школу. Она посоветовала родителям поговорить с классным руководителем и выяснить, если ли у ребенка проблемы в школе с другими детьми.

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«Если разговор с учителем не принес плодов, стоит поговорить с директором. При этом нужно объяснить, что возникшая ситуация — общая проблема, а школа может оказаться под ударом, так как это касается репутации образовательного учреждения. Если и директор не может помочь, следует писать в Департамент образования и в комиссию по делам несовершеннолетних», — сообщила Тимофеенко.

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По данным исследования MAXIMUM Education, примерно 90% школьников с 8 по 11 класс сталкивались с буллингом, причем каждый второй впервые прочувствовал травлю на себе в младшей школе.

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