Общество 07 сентября 2023, 11:25 Психолог Теслер заявила, что богатые люди чаще других страдают от одиночества

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Одиночество чаще всего случается с теми, кого жизнь наградила блестящей карьерой и финансовым благополучием. Об этом ИА RuNews24.ru сообщила психолог Лариса Теслер.

Многие полагают, что большие деньги обеспечат счастье и уверенность в себе, однако в реальности все оказывается иначе. Люди, которые хорошо себя чувствуют финансово, чаще других страдают от одиночества.

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«Если не находить пути выхода, то это может привести к ощущению глубокой пустоты, бесполезности и отчаяния», — добавила специалист.

Состоятельные люди с большими возможностями порой не могут найти настоящего счастья, которое приходит от искренних отношений с людьми, добавила она.