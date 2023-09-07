07 сентября 2023, 11:25
Психолог Теслер заявила, что богатые люди чаще других страдают от одиночества
Одиночество чаще всего случается с теми, кого жизнь наградила блестящей карьерой и финансовым благополучием. Об этом ИА RuNews24.ru сообщила психолог Лариса Теслер.
Многие полагают, что большие деньги обеспечат счастье и уверенность в себе, однако в реальности все оказывается иначе. Люди, которые хорошо себя чувствуют финансово, чаще других страдают от одиночества.
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«Если не находить пути выхода, то это может привести к ощущению глубокой пустоты, бесполезности и отчаяния», — добавила специалист.
Состоятельные люди с большими возможностями порой не могут найти настоящего счастья, которое приходит от искренних отношений с людьми, добавила она.
Деньги
психология
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