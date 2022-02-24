Психолог Татьяна Воргуль рассказала о приемах мошенников-гипнотизеров

Телефонные мошенники часто используют технику гипноза — нейролингвистическое программирование (НЛП). О том, как распознать таких мошенников, «Газете.ru» рассказала психолог Татьяна Воргуль.

«Одна из техник НЛП часто используется даже в общении. Речь о принципе трех „да“. Человеку задаются вопросы, на которые предполагается утвердительный ответ. После трех сказанных „да“, четвертое будет получено вопрошающим на автомате», — объяснила психолог.

Что сбить с толку и запутать жертву, мошенники специально говорят очень быстро и уверенно.

«Всегда нужно обращать внимание на скорость речи тех, с кем вы общаетесь. Как правило, мошенники используют хорошо отработанный текст «без помарок», который человек произносит достаточно быстро. Такой эффект необходим для того, чтобы «жертва мошенничества» не успела опомниться и прийти в себя, — рассказала Воргуль.

Кроме того, чтобы вызвать доверие жертвы, мошенники используют еще один психологический прием — часто называют собеседника по имени.