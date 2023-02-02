Общество 02 февраля 2023, 03:27 Психолог рассказал, из-за чего возникают конфликты между учителями и детьми Психолог Таранова заявила, что учителя могут конфликтовать с детьми из-за субъективности

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Конфликты между учителями и школьниками не являются редкостью. Однако из любой, даже самой сложной ситуации, можно найти выход. «Общественная служба новостей» написала о том, как разрешить возникший конфликт.

Детский психолог Ирина Таранова отметила, что часто причина конфликта может крыться в предвзятости преподавателя, считающего школьников представителями «потерянного поколения».

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«Негативная установка идет не только со стороны ребенка, но и учителя», — заметила Ирина Таранова.

Однако, подчеркнула специалист, дети тоже могут быть виноваты в ссоре в том случае, если их отношение к учителям неуважительное.

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук Евгений Ямбург посоветовал обращаться к директору, управляющему совету и конфликтной комиссии в случае возникновения проблем в отношениях школьника и учителя.