Психолог Таранова: баловать детей в праздники можно

Психолог Ирина Таранова рассказал, что нет ничего плохого в дорогих подарках для детей в праздники. Главное, правильно воспитывать ребенка, чтобы он не ставил себя выше других. Об этом сообщила НСН.

Она объяснила, что дети, которые получают дорогие вещи, могут демонстрировать свое превосходство другим. В дорогих вещах нет ничего плохого, а вот объяснять детям, что не стоит из-за них обижать окружающих — нужно. Также важно, чтобы положительные эмоции от подарка ассоциировались у ребенка в первую очередь с самим дарителем, а не с вещью.

«Но это зависит от воспитания и от того, какие ценности находятся у ребенка в приоритете. Если роскошь и богатство — то да. Если ценность отношений — то такого не произойдет», — подчеркнула Таранова.

Ранее компания SuperJob провела исследование и выяснила, какие дела собираются успеть сделать россияне до наступления Нового года. Судя по ответам опрошенных, 14% планируют докупить все необходимые подарки для родных и близких. Еще 6% респондентов ответили, что намерены сделать генеральную уборку в доме, 5% хотят украсить елку к празднику.