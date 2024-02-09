Общество 09 февраля 2024, 12:00 Психолог Тамбалаева призвала не подвергать детей эмоциональному насилию в качестве наказания

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Семейный психолог Юлия Тамбалаева рассказала, как наказывать детей без вреда для их ментального здоровья. Важно избегать эмоционального и физического насилия, пояснила эксперт в беседе с News.ru.

Она посоветовала разбираться в причинах проступка и только после этого принимать меры. Эффективный метод — лишить ребенка предметов роскоши, например развлечений или лакомств, добавила специалист.

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Психолог призвала обсуждать ситуацию с детьми, чтобы понять их позицию.