Общество 29 июня 2023, 12:04 Психолог Таланов предложил справляться с депрессией шоппингом и спортом

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Подавленное состояние, нарушение сна и апатию необязательно сразу лечить антидепрессантами, иногда можно справиться и без таблеток. Таким мнением с Life поделилися психолог Роман Таланов.

По его словам, борьбу с депрессией нужно начать с правильного питания. Он посоветовал отказаться от вредной и тяжелой пищи, сделать акцент на рыбе и домашней еде. Также стоит наладить сон и добавить физическую нагрузку.

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Кроме того, психолог рекомендовал сходить на шоппинг, потому что даже незначительная покупка способна поднять настроение. Наконец, можно посмотреть хороший фильм или послушать любимую музыку.

«Как показывают наблюдения, просмотр фильмов, которые дарят хорошее послевкусие, меняет ваше созерцание реальности и нередко дает мотивацию к развитию. Касательно музыки, как показали исследования, при стрессе прекрасно помогает рок», — подчеркнул Роман Таланов.

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