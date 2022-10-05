Психолог посоветовал больше общаться с ребенком, чтобы снизить его тревожность | 360°

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Психолог посоветовал больше общаться с ребенком, чтобы снизить его тревожность

Психолог Свиридова: разговоры и тактильные контакты помогают снизить тревожность у ребенка

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Детский психолог Татьяна Свиридова заявила, что разговоры и тактильные контакты помогают детям справиться со стрессом. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Она уточнила, что стоит обсуждать с ребенком его чувства, а также всячески выражать поддержку и почаще обнимать его. Следует поменьше говорить в присутствии сына или дочери о новостях. Если приходится это делать, необходимо сохранять спокойствие и избегать плохих прогнозов.

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Также снижает тревожность привычный распорядок дня. Ребенок должен продолжать заниматься и полезными делами, и просто отдыхать, общаться с друзьями и родственниками.

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«Переключение внимания ребенка с тревожных переживаний на посильные интересные дела позволит снизить уровень стресса», — пояснила Свиридова.

Она добавила, что напряжение нервной системы помогают снять прогулки, подвижные игры и занятия в бассейне.

Кроме того, следует научить ребенка простым дыхательным упражнениям, которые он сможет использовать во время приступа тревожности. Один из них заключается в чередовании глубокого вдоха на четыре счета, задержки дыхания на два счета и глубокого выдоха тоже на четыре счета, рассказала психолог.

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