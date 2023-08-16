Общество 16 августа 2023, 13:37 Психолог Светлана Гуськова рассказала, как распознать послеотпускную депрессию Психолог Гуськова: чувство тревожности указывает на послеотпускную депрессию

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Магистр психолого-педагогического образования Светлана Гуськова в разговоре с изданием «Мир 24» рассказала, как распознать послеотпускную депрессию.

По словам специалиста, такое состояние можно отследить по апатии, нежеланию выходить на работу, частым перепадам настроения и чувству тревожности, вплоть до расстройства кишечника.

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«Человек пребывает еще в отпуске, но этот отпуск омрачается мыслями о том, что уже все хорошее заканчивается», — сообщила психолог.

Как отметила эксперт по планированию и тайм-менеджменту Ольга Петрова, не столкнуться с послеотпускной депрессией поможет умение находиться в состоянии «здесь и сейчас».