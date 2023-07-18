Общество 18 июля 2023, 18:44 Психолог Светлана Богема рассказала, что распознать токсичного человека можно по его манипуляциям

Читать 360tv в

Токсичные люди зачастую прибегают к манипуляциям, а также к завуалированным и прямым оскорблениям. Об этом изданию Pravda.Ru сообщила психолог Светлана Богема.

Если после общения с человеком у вас появляется апатия, плохое настроение и беспомощность, наверняка вы столкнулись с токсичностью.

Реклама

Токсичность также может выражаться в виде обесценивания или сравнения с другими людьми. Если ваши достижения принижают, стоит прекратить общение с таким человеком, отметила психолог.