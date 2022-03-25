Психолог Сурков назвал плюс блокировки Instagram

Instagram* вызывал у некоторых пользователей неврозы и депрессию, поэтому в том, что его запретили, есть свои плюсы, считает психолог Олег Сурков. Об этом он рассказал Lenta.ru.

По словам Суркова, блогеры создавали в соцсети картинку идеальной жизни, имеющей мало отношения к реальности, что вызывало диссонанс у обычных людей.

«Когда какая-нибудь девушка наблюдает за жизнью блогерши, она может испытывать чувство: „У нее так, а я никто, и звать меня никак“. И это может приводить к депрессии. Ведь самый легкий способ ввести молодую девушку в депрессию — показать ей журнал мод, и она начнет себя сравнивать с этими моделями. Особенно, если девушка как-то не очень довольна своей внешностью, она впадет в депрессию», — считает психолог.

*соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории России