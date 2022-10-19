Психолог Сультеев дал советы, как адаптироваться к сокращению светового дня | 360°

Общество 19 октября 2022, 18:08 Психолог Сультеев дал советы, как адаптироваться к сокращению светового дня Психолог Марсель Сультеев: зимой полезно окружать себя яркими цветами

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Зимой, когда световой день сокращается, полезно окружить себя яркими цветами (например, в гардеробе), чтобы компенсировать недостаток света и ярких красок вокруг. Об этом Life рассказал психолог Марсель Сультеев.

Обновите гардероб, добавьте в него больше ярких красочных цветов, чтобы радовать себя в темное время года.

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«Тогда наши зрачки раздражаются, поэтому мозг видит более яркие тона и радуется», — отметил Сультеев.

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Также есть еще один прием, который используется в цветотерапии — поменять заставки на компьютере, телефоне и других гаджетах на более яркие. Перед глазами должно быть что-то позитивное и светлое, желательно выбрать заставку, не содержащую темных мрачных тонов.

Чтобы восполнить недостаток эндорфинов, психолог посоветовал больше времени уделять хобби, особенно тем, что связаны с тактильными ощущениями — это может быть, например, лепка из глины. Разминая руки, человек приводит мозг в активное состояние, что очень помогает в «депрессивное» время года.