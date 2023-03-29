29 марта 2023, 11:20
Психолог Сулим рассказала, как избавиться от привычки читать негативные новости
Чтение плохих новостей может удовлетворить необходимую потребность человека безопасности, однако со временем от этого может развиваться зависимость. О том, как избавиться от вредной привычки, рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, поможет в этом переключение на чтение новостей, которые позволят ощутить положительный спектр эмоций. Также отлично подойдут книги и позитивные ролики, благодаря которым человек испытает творческое вдохновение и радость.
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Психолог отметила, что привычка читать плохие новости является бессознательной потребностью и заложена в нас природой.
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