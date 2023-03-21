21 марта 2023, 17:30
Психолог Сугак рассказала, с чем связан высокий процент разводов в России
Психолог Сугак: чаще на развод подает тот человек, который к браку относится несерьезно
Психолог Жанна Сугак в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» попыталась объяснить высокий процент разводов в России. По ее словам, чаще всего на развод подает тот человек, который относится к браку несерьезно.
«Наши каналы телевизионные любят показывать новости, кто развелся. Главные новости страны: звезда такая-то развелась, или третий раз замуж вышла, или пятый брак приобрела. Такая ерунда, никто не задумывается, что брак — это серьезно и ответственно», — сообщила специалист.
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Прежде чем выходить замуж или жениться, человек должен осознанно обдумать свое решение, пройти некую инициацию, добавила Сугак.
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Ранее депутат Татьяна Буцкая рассказала, что в России на 1000 свадеб приходится 700 бракоразводных процессов.
Брак
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