Общество 26 марта 2024, 15:28 Психолог Сугак призвала с ранних лет воспитывать в детях дисциплину и ответственность

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Чтобы дети не выросли инфантильными и неприспособленными, их с ранних лет нужно воспитывать в ответственности и дисциплине. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Жанна Сугак.

Она объяснила, что современных детей слишком опекают. Поэтому в них совсем нет гражданской ответственности. По итогу общество получает инфантильных и безответственных подростков, которые потом формируют современное общество. Поэтому нужно не только развивать в детях творческое начало, но и приучать их к труду.

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«Воспитывайте в них людей, ставьте их перед разными ситуациями, где бы они сами совершали поступки, любые. Можно начинать с дома, если мусор, значит надо пойти и вынести мусор, если полы грязные, значит надо помыть», — отметила психолог.

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